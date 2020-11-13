政府今日公布本港第三季GDP終值為按年跌3.5%，略差於之前預估數值3.4%；按季則反彈升2.8%，但比預估值增長3%有所下調。政府同時將全年GDP預測調整為按年收縮6.1%，是此前預測跌6%至8%的接近上方水平，按此預測換算，本港第四季GDP估計按年跌2.8%。

政府經濟顧問歐錫熊表示，隨着本港疫情進一步受控；中國經濟繼續向好及外圍環境逐步復蘇，料第四季GDP按年及按季均可望續有輕微改善。

對於10月出現國泰（0293）大裁員及隨着11月第二輪保就業計劃結束後可能發生的裁員潮會衝擊本港經濟的復蘇，歐錫熊表示，如果疫情持續好轉，消費市道回暖，就業情況就可望不會惡化，他補充，政府下周二（17日）將公布最新失業數字，會密切觀察情況變化。

記者：陳子凌

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

傳證監擬對股票、債券發行的投行推出新準則

康宏案郭曉群申請遭駁回 無法就委馬時亨入董事會投票

南航10月客運運力跌19% 貨運運力升4.5%

【專欄】大數據的國進民退

【有片：投資非常道】李聲揚 : 大鱷做淡 入巿宜審慎

中煤能源10月商品煤銷量增9.8%

本港上季GDP跌3.5% 料全年經濟收縮6.1%

銀保監：取消保險資金投資行業限制 設負面清單 仍禁投資地產

恒指全日高位收跌12點 一周表現跑贏科指 科指累跌2.6%

Sensor Tower﹕首三季手遊收入升25.7％ 騰訊旗下兩款遊戲居頭兩位

傳內銀降低信用債風險曝露 紫光提出只償還1成本金

博力達思研究：和諧汽車造假 希望德勤請辭

史琳推廣虛擬資產 港交所高層轟代幣化存迷思