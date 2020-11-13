政府料第四季經濟輕微改善 密切關注失業情況
文章日期：2020年11月13日 18:10
政府今日公布本港第三季GDP終值為按年跌3.5%，略差於之前預估數值3.4%；按季則反彈升2.8%，但比預估值增長3%有所下調。政府同時將全年GDP預測調整為按年收縮6.1%，是此前預測跌6%至8%的接近上方水平，按此預測換算，本港第四季GDP估計按年跌2.8%。
政府經濟顧問歐錫熊表示，隨着本港疫情進一步受控；中國經濟繼續向好及外圍環境逐步復蘇，料第四季GDP按年及按季均可望續有輕微改善。
對於10月出現國泰（0293）大裁員及隨着11月第二輪保就業計劃結束後可能發生的裁員潮會衝擊本港經濟的復蘇，歐錫熊表示，如果疫情持續好轉，消費市道回暖，就業情況就可望不會惡化，他補充，政府下周二（17日）將公布最新失業數字，會密切觀察情況變化。
記者：陳子凌
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