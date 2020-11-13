路透引述消息指，香港市場監管機構計劃針對從事股票和債券發行業務的投資銀行推出新的準則，其中將包括關於如何向客戶收費的框架，另外，亦考慮調整向基石投資者分配股票的規則。證監會不予置評。

報道指，證監會已要求銀行周五前就交易過程的幾個方面提供反饋。

報道指，監管者希望創建一個恰當的框架，確定投行如何、何時收取管理股票和債券發行的費用，以及費用該如何計算。銀行獲得的報酬可取決於各種績效措施，包括一家公司的股票上市後交易情況如何。

報道指，證監亦在考慮是否應較早敲定承銷團，以限制未參與交易的銀行向投資者推銷股票以試圖謀得一個席位。

去年，證監會曾表示對累計投標詢價(book-building)進行審查，即銀行如何接受股票或債券交易的訂單並將其分配給投資者。今次報道指，尚不清楚行為守則是否與此項審查有關。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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