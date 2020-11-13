康宏案郭曉群申請遭駁回 無法就委馬時亨入董事會投票
文章日期：2020年11月13日 17:48
康宏環球（1019）與主要股東、佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群就股東會上投票權爭議對簿公堂。郭曉群早前入稟要求高院頒令，讓郭氏能於今年11月26日的股東會上投票，惟法官高浩文今日判下判辭，駁回郭氏申請。
康宏本月26日應郭曉群要求舉行EGM，表決委任郭曉群、馬時亨、立法會議員石禮謙等人入局，並罷免現有管理層。
法官高浩文在判辭中指出，本案重點仍然在於康宏公司章程第74條，該條例賦予了公司主席最終決定權，法庭最多僅可指示康宏主席在股東會上作「恰當」決定。
高官直言，公司主席當然不應作「任意武斷」的決定，但法庭亦不應假定，主席在股東會上將會作出一些必會備受爭議的決定。
案件源於3年前在康宏股東會上，公司主席陳志宏拒絕讓郭曉群行使投票權，當時郭已入稟控告陳，惟高院法官夏理士今年3月以郭未能證明陳志宏做法「存在惡意」而判他敗訴，指出公共行政法原則並不適用於該案。
由於康宏今年11月26日再召開股東會，郭曉群再次入稟高院，惟高院法官高浩文今次仍判郭敗訴。
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