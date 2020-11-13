南航10月客運運力跌19% 貨運運力升4.5%
文章日期：2020年11月13日 17:36
南航（1055）公布，10月份集團客運運力投入(按可利用座公里計)按年下降19.07%，其中國按年上升11.6%，地區和國際分別按年下降88.59%和89.95%。
旅客周轉量(按收入客公里計)按年下降25.59%，其中國按年上升2.57%、地區和國際分別按年下降94.81%和93.15%；客座率爲76.45%，按年下降6.70個百分點，其中國內、地區、國際分別按年下降6.81、36.01、25.98個百分點。
貨運方面，貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)按年上升4.51%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)按年上升1.61%；貨郵載運率爲46.80%，按年下降1.34個百分點。
月內，引進1架A321NEO和1架ARJ21飛機。截至2020年10月底，集團合計運營856架飛機。
南航全日收報4.59元，跌1.5%。
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報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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