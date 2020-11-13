銀保監：取消保險資金投資行業限制 設負面清單 仍禁投資地產
文章日期：2020年11月13日 16:51
中國銀保監會公佈，取消保險資金開展財務性股權投資行業限制，通過「負面清單+正面引導」機制，提升保險資金服務實體經濟能力。10個禁止類型包括房地產。
公布指出，要建立財務性股權投資負面清單，禁止保險資金投資存在十類情形的企業，同時鼓勵保險資金開展市場化、法治化債轉股項目。
十類情形分別為，不具有穩定現金流回報預期和確定的分紅制度，或者不具有市場、技術、資源、競爭優勢和資產增值價值；最近三年發生重大違約事件；面臨或出現核心管理及業務人員大量流失、目標市場或者核心業務競爭力喪失等重大不利變化；控股股東或高級管理人員最近三年受到行政或監管機構重大處罰，或者被納入失信被執行人名單；涉及巨額民事賠償、重大法律糾紛，或者股權權屬存在嚴重法律瑕疵或重大風險隱患，可能導致權屬爭議、權限落空或受損；與保險機構聘請的投資諮詢、法律服務、財務審計和資產評估等專業服務機構存在關聯關係；所屬行業或領域不符合宏觀政策導向及宏觀政策調控方向，或者被列為產業政策禁止准入、限制投資類名單，或者對保險機構構成潛在聲譽風險；高汙染、高耗能、未達到國家節能和環保標準、產能過剩、技術附加值較低；直接從事房地產開發建設，包括開發或者銷售商業住宅；銀保監會規定的其他審慎性條件。
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方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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