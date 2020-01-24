調查機構Sensor Tower發表的報告指，首三季全球手機遊戲的收入按年升25.7％，達約587億美元。機構表示手遊的收入激增，主要受惠於全球疫情肆虐和各國實施的封關措施有關。分析指，玩家在家尋求娛樂下和他人建立聯繫的社交方式之一，從而增加家在手遊這方面的支出。若以單季計算，第三季手遊收入的增長收窄，玩家方面的收入按季升4.1％至210億美元。

首三季的App Store的手機遊戲的收入按年升25.3％至352億美元，而Google Play手機遊戲的收入按年升26.3％至235億美元。按地區劃分，美國的收入排名第一，在App Store和Google Play上的收入達165億美元，按年升38.8％，日本居於第二，收入按年升19％，收入超過130億美元；中國則排第三，僅計App Store的收按年升13.6％至106億美元。

在下載量方面，首三季手遊下載量按年升36.9%至427億次，當中App Store按年升15.9%至80億次，Google Play下載量按年升42.8%至347億次。在地區方面，印度是全球遊戲下載量最高的國家，達73億次安裝，佔總下載量的17.2％。其次是美國，達42億次安裝，佔總下載量的9.8％，第三是巴西，達35億次安裝。

在手機遊戲收入方面，騰訊（0700）旗下的「PUBG Mobile」和「王者榮耀」居於收入榜首兩位，第三是Niantic旗下的「Pokemon GO」。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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