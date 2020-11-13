恒指今早隨美股低開54點，最多曾跌260點，但尾市跌幅收窄並以全日高位收市，收市跌12點或0.05%，報26156點，成交金額1514億元，較上日減少9.41%；國指跌34點或0.32%，報10545點。恒生科技指數收報7939點，升3.03%。

藍籌17隻升，32隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）創上市新高，見248元，升5.7%，收報244.6元，是升幅最大的藍籌，遭美國禁令影響，聯通（0762）跌6.57%，收報4.98元，是跌幅最大的藍籌。績後的騰訊（0700）升4.33%，收報602元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻117點；匯控（0005）跌2.87%，收報37.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。

恒生科技指數成份股18隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報25.5元，升8.05%；跌幅最大的是鴻騰（6088）收報2.95元，跌4.84%。

北水南下合計淨流入31.94億元，較上日增加99.86%，連續第3日流入，累計流入140.61億元。南水北上合計淨流出49.4億元人民幣，較上日增加874.69%，連續第4日流出，累計流出104.86億元。

一周表現方面，恒指過去5個交易日累升1.72%或443點，表現最佳的是中海油（0883），累升16.82%，其次為太古（0019）及金沙中國（1928），分別升12.92%及11.35%。而表現最差的是創科實業（0669），累跌10.08%，其次為阿里巴巴（9988）及申洲國際（2313），分別跌8.86%及5.32%。

國指過去5個交易日累升0.45%或47點，表現最佳的是中海油（0883），累升16.82%，其次為復星國際（0656）及中石化（0386），分別升12.43%及10.34%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌8.86%，其次為美團（3690）及申洲國際（2313），分別跌6.42%及5.32%。

科指過去5日累跌2.61%或212.82點，表現最佳的是金蝶（0268），累升7.14%，其次為ASM PACIFIC（0522）及貓眼娛樂（1896），分別升5.87%及5.02%。而表現最差的是華虹半導體（1347），累跌10.91%，其次為阿里巴巴（9988）及心動公司（2400），分別跌8.86%及8.72%。

個股今日表現方面，瑞聲（2018）第三季純利跌38%，收入、毛利率降，齊齊遜預期，收報44.9元，升1.93%。

高瓴否認私有化SOHO中國（0410），曾升40%創上市最大升幅，收報2.45元，升6.98%。

國泰（0293）10月載客量跌98.6%，料明年全年客運力低於50%。收報6.17元，跌2.83%。

博力達思研究再狙擊和諧汽車（3836），指其造假並希望德勤請辭。今早和諧汽車公布控股股東馮長革昨以2450.6萬元(每股均價3.2277元)增持。收報3.44元，升1.47%。

特朗普簽行政命令，禁美國資金投資多間中國企業，涉中移、華為等。中國移動（0941）收報50元，跌5.03%，曾跌最多6.27%，是3月19日後最大跌幅；聯通跌6.57%，曾跌最多8.44%，是10月22日後最大跌幅；中國電信（0728）收報2.49元，跌7.78%，曾跌最多10.37%，是2008年11月6日後最大跌幅，當日跌幅為14.03%。

長和（0001）100億歐元售歐洲6國發射塔資產。收報54.2元，升1.31%。

維達（3331）公布，主席李朝旺增持50萬股，均價21.4411元。收報21.55元，升1.4%。

新秀麗（1910）上季轉蝕1.1億美元。收報12.14元，升10.3%。

破頂股包括，中國軟件國際（0354）創52周高，見7.24元，收報7.14元，升5.62%；京投交通科技（1522）創52周高，見0.65元，收報0.53元，升34.18%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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