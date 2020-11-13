沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)繼續狙擊和諧汽車（3836）之餘，亦發公開信予德勤‧關黃陳方會計師(下稱德勤)，希望德勤做正確的事並提出請辭。

博力達思研究於公開信指，其報告強調發現了和諧捏造了財務報表，而且馮主席從毫無戒心的少數投資者那裡竊取了10億元人民幣(下同)。在今年早些時候另外兩名審計核數師辭職之後，和諧於2020年7月聘請了德勤為其財務報表進行審計。懷疑這兩個辭職都與給馮主席那10億元貸款的沖銷有關。

博力達思研究向德勤指示，只需要查看和諧在其聲稱的聯營公司的所有權比例，就能得悉和諧捏造了自己的利潤。還可以查看現金轉賬，以確認和諧從未於2019年4月從出售河南和諧汽車維修服務有限公司（“IAC”）股權中獲得1.92億元現金。

博力達思研究表示，已將公開信和和報告的副本發送到德勤的辦公室。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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