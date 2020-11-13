史琳推廣虛擬資產 港交所高層轟代幣化存迷思
文章日期：2020年11月13日 15:39
於今日卓佳（Tricor）舉行的年度論壇上，港交所（0388）前任及現任高層「打對台」。事緣港交所IPO審查組前聯席主管史琳今年5月突辭任，其後便加入香港數字資產交易所（HKbitEX）任首席發展官。史琳今日在論壇指，相信區塊鏈技術及電子代幣（token）將具革命性，更有潛力擾動新股市場。但發言隨即遭港交所裴璐加（Lukas Petrikas）不點名反對。
史琳表示，代幣將成為一類新的資產，以往難以交易的股權或產品，包括私募股權、紅酒、藝術品等，均可被轉化成流動性更強的資產。她認為，虛擬資產可即時交收，並且因為採用區塊鏈技術，將具有極高透明度，亦可令AGM、EGM的信息更為可信。她舉例指，存放在區塊鏈中的信息即時可得，例如投資者若想查看公司的ESG信息，確認公司供應鏈未有使用童工等，均可快速得到結果。她總結指，相信代幣有望顛覆市場。
港交所創新實驗室聯席主管裴璐加緊接史琳發言。他先承認，區塊鏈是有潛力應用於市場、挑戰中心化市場，港交所亦視此技術為競爭對手。裴璐加又表示，區塊鏈對市場的價值，要視乎現時市場內信任程度有多高。對於信息並不被高牆阻隔的市場，這技術的好處就不太明顯。他隨後直指，認為市場對代幣化（tokenazition）有3個「迷思」（myth）。
裴璐加指出，迷思其一，是有人認為代幣化可以增加資產的流動性。他以港交所為例，指雖然共計有逾兩千間公司上市，但實際頻繁被交易的公司，也不過約400間。他認為，將資產「切割」，並不代表就會多了人交易。迷思其二，是區塊鏈令披露信息更為準確，他認為，傳統市場的披露信息是十分標準化。最後他指出，虛擬資產若要進行現實結算交收，未必能像今日的金融市場一樣有效率，反而要以原始的方式進行。
記者：馬迪帆
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