【15:11更新】不過，剛剛彭博引述高瓴資本於電郵中表示，其無意讓SOHO中國私有 化。SOHO中國升幅收窄至9.17%報2.5元。【15:11更新段完】

路透社引述消息指，高瓴資本正就私有化SOHO中國（0410）進行談判，交易價值或超過20億美元(約155億港元)，消息刺激SOHO中國股價曾升最多40.61%，創上市以來最大升幅，高位見3.22元，是7月17日3.25元後最高。現報3元，升31%，市值155.99億元。

消息人士稱，過去幾個月高瓴資本一直在與SOHO中國進行商談。董事長潘石屹和首席執行官張欣持有SOHO中國64%的股份。

報道又指，高瓴亦考慮承擔SOHO中國約180億元人民幣(27.2億美元)的債務，作為其槓桿收購的一部分。根據SOHO中國2020年中期報告，截至6月底該公司債務總計330億元人民幣。

報道指，談判還於初期階段，可能會有變化。高瓴資本不予置評。SOHO中國未回覆置評請求。

彭博其後引述高瓴資本於電郵中表示，其無意讓SOHO中國私有 化。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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