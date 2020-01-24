高瓴否認私有化SOHO中國 升幅收窄至9% 曾升40%創上市最大升幅
文章日期：2020年11月13日 15:04
【15:11更新】不過，剛剛彭博引述高瓴資本於電郵中表示，其無意讓SOHO中國私有
路透社引述消息指，高瓴資本正就私有化SOHO中國（0410）進行談判，交易價值或超過20億美元(約155億港元)，消息刺激SOHO中國股價曾升最多40.61%，創上市以來最大升幅，高位見3.22元，是7月17日3.25元後最高。現報3元，升31%，市值155.99億元。
消息人士稱，過去幾個月高瓴資本一直在與SOHO中國進行商談。董事長潘石屹和首席執行官張欣持有SOHO中國64%的股份。
報道又指，高瓴亦考慮承擔SOHO中國約180億元人民幣(27.2億美元)的債務，作為其槓桿收購的一部分。根據SOHO中國2020年中期報告，截至6月底該公司債務總計330億元人民幣。
報道指，談判還於初期階段，可能會有變化。高瓴資本不予置評。SOHO中國未回覆置評請求。
彭博其後引述高瓴資本於電郵中表示，其無意讓SOHO中國私有
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