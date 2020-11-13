瑞聲（2018）公布季績，光學業務銷售額按年上升，但佔比較多的聲學、電磁傳動及精密結構件業務均下跌。

光學方面，第三季銷售額按年升51.6%至4.74億元人民幣(下同)，毛利率從第二季的13.8%升至24.6%；首9個月收入為11億元，按年增長50.6%，毛利率為17.6%。雖然疫情使單價按季下跌，但產能利用率逐步提升，塑膠鏡頭保持毛利率逐季改善的趨勢，9月毛利率27.8%；6P鏡頭出貨在產品組合中的佔比不斷提升，108M像素鏡頭將於第四季度認證，高像素主攝和高價值小頭攝像頭等新品也將陸續推出；晶圓級（WLG）玻塑混合鏡頭已明確量產項目，定於明年上半年開始量產出貨。本年度亦將實現百萬級別以上的玻璃鏡片的量產計劃。鏡頭模組在第三季度已經量產出貨。

聲學方面，第三季銷售額21.6億元，按年跌5.3%，按季升13.2%，毛利率按年跌6.7個百分點至26.6%，按月維持穩定；首9個月毛利率26.4%。公司指，小腔體標準化揚聲器模組的推出將在持續提升聲學性能的基礎上縮小產品體積，預計將體積縮小20-30%。

電磁傳動及精密結構件業務方面，第三季銷售額按年降28.6%至15.2億元，主要受該板塊產品價格及金屬中框出貨量同比下滑影響。客戶需求下降導致產能利用率下降，毛利率按年跌9.4個百分點至20.1%。首9個月，收入按年降5.8%至49.3億元，合併毛利率按年跌7.2個百分點至22.2%。集團的橫向線性馬達已經被眾多安卓高端機型採用，出貨量按年健康增長，明年將繼續推廣至更多中低階安卓機型。

微機電系統方面，銷售額按年増27.5%至3.68億元，毛利率為19.0%，較去年同期下跌12.3個百分點，首9個月銷售額按年上漲23.5%至8.26億元，毛利率按年下降9.4個百分點至17.5%。集團將通過擴充產能及採用分銷模式，增加市場份額，提升收入規模，同時隨著MEMS麥克風自製芯片採用比例的逐步提高，該板塊毛利率將得到改善。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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