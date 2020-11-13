和諧汽車：稅項負債轉移經監管機構批准同意合法有效
文章日期：2020年11月13日 12:42
早前遭沽空機構狙擊的和諧汽車（3836）再發表澄清通告，稱博力達思研究(Bonitas Research)的指控是錯誤、捏造、毫無事實根據；指稅項負債轉移經監管機構批准同意，並合法有效。
和諧汽車指，根據公司於2019年年報披露所述，去年以1.92億元(人民幣．下同)的代價出售IAC股權，並減少持股至19.8%。該筆款項在銀行記錄顯示順利妥收，有相應付款憑證、銀行對帳單、銀行流水記錄、公司帳目為證，並於當年度外部審計中完成相關審計程序，不存在未收到現金事項。
公司指，Bonitas的報告所稱該款項未到賬是顛倒黑白，與事實完全不符。另外，該29%股權的受讓方是獨立第三方，與其他股東不存在任何法律事實關係。
公司又稱，有關10億元稅項債權債務的轉移，是各方的真實意思表示，且經過相關監管機構批准同意，是合法有效。Bonitas的報告指控上述10億餘元歸個人所有，完全不顧事實，純屬無稽之談。
公司表示，相關指控為Bonitas之意見，其利益未必與股東之利益相符一致，疑與第三方串通，打壓公司、損害公司名譽、獲取不正當利益。與此同時，本公司大股東馮長革持有公司的股份，並未進行任何股權質押。
公司稱，保留就該報告相關事宜採取法律措施及提起訴訟之權利。
和諧汽車半日收報3.41港元，升0.59%。
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