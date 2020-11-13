強積金一向可買A股，但由於上交所及深交所一直不在積金局的核准證券交易所名單，因此A股最多只可佔單隻強積金基金10%。

是次積金局在上述名單中新增多個交易所，除了上海及深圳外，還有印尼、波蘭、巴西等交易所，然則上海及深圳為何具爭議性？

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過往一直沒把內地交易所納入名單，主要因為兩個原因，一是中國內地實施外匯管制，二是業界需求不大。今年以來，上述兩個條件沒有明顯改善，財政事務及庫務局長許正宇說納入條件已經成熟，令人大惑不解。

過往的慣例是，要把一個交易所列入該名單，首要考慮是當地有沒有外匯管制，因為強積金是港人的血汗錢，若某一地方有外匯管制，強積金贖回時有難度，便失去了政策原意。雖然基金公會一直提倡把內地交易所納入名單，但據積金局2017年9月的回覆，清楚提到「資金能否自由調動進出將是一個必要條件」。

2017年9月至今發生過甚麼事？2018年5月，滬股通及深股通的每日額度擴大了4倍，放寬至520億元人民幣；近數年多個國際主要指數納入A股；港交所在今年推出SPSA集中管理服務，方便機構處理A股戶口。兩地交易所一直改善互聯互通制度，但不代表資金就此能「自由調動進出」。

況且，強積金對A股的需求未見殷切。滬深股通擴大每日額度後，從未爆額，即使成交大的一天，也最多只用了約百億元額度，以昨日為例，深股通只用了約22億元人民幣的額度，滬股通更見淨流出。

許正宇今日還提到一個數據，指香港強積金計劃目前「已有一定程度」投資於內地的A股，截至今年9月30日佔強積金總資產1.12%，約110多億港元。其實約1%的佔比，在近5年都未有太大改變，以往正正就是只有1%投資於A股，才被視為需求不大，而毋需把內地交易所納入名單。現在這1%，卻被視為有需求了，準則何在？

更有趣的是，港交所行政總裁李小加昨日已率先越級預告，滬深港通範圍拓寬，或快有好消息。今天財庫局即公布此消息。然而，強積金非港交所負責事宜，強積金理論上是由積金局規管，積金局屬財庫局副秘書長（財經事務）廖廣翔的管核範圍。

文濤