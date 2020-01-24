疫情加上刺激措施推出機會降低拖累美股向下，恒指低開54點後，僅曾收窄至26點，低位最多挫260點。半日跌144點或0.55%，報26025點，成交金額830億元；國指跌99點或0.94%，報10480點。恒生科技指數收報7887點，升2.35%。

藍籌11隻升，38隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升6.31%，收報246元，是升幅最大的藍籌，受美國禁令影響，聯通（0762）跌8.07%，收報4.9元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）績後升2.77%，收報593元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻74點；匯控（0005）跌3.65%，收報36.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低79點。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報25.2元，升6.78%；跌幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.315元，跌3.08%。

北水南下合計淨流入23.06億元，較上日全日增加44.29%，連續第3日流入，累計流入131.73億元。南水北上合計淨流出43.55億元人民幣，較上日全日增加759.29%，連續第4日流出，累計流出99.01億元。

特朗普簽行政命令，禁美國資金投資多間中國企業，涉中移、華為等。中移動（0941）收報49.45元，跌6.08%；中國電信（0728）收報2.45元，跌9.26%。

螞蟻上市觸礁，外電指習近平親自叫停螞蟻IPO。阿里巴巴（9988）收報257.4元，升1.74%。

內地10月智能電話出貨量按年跌27.7%。手機設備股個別發展，丘鈦（1478）收報9.41元，跌2.49%；舜宇（2382）收報148.8元，升0.07%；瑞聲（2018）績前向下，收報43.65元，跌0.91%。

京東健康據報上市申請已獲批，京東（9618）收報343元，升6.19%。

長和（0001）100億歐元售歐洲6國發射塔資產。收報54.4元，升1.68%。

和諧汽車（3836）昨澄清沽空報告後，今早公布控股股東馮長革昨以2450.6萬元(每股均價3.2277元)增持。半日收報3.41元，升0.59%。

維達（3331）公布，主席李朝旺增持50萬股，均價21.4411元。半日收報21.4元，升0.7%。

新秀麗（1910）上季轉蝕1.1億美元。半日收報11.88元，升8%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

螞蟻上市觸礁 外電指習近平親自叫停螞蟻IPO

憂疫苗未能抵消歐美經濟損失 日圓反彈

滬指半日守3300點大關 創板指收復2700點

1個月HIBOR跌穿0.12% 連跌7日 再創逾9年低

MPF放寬投資A股限制 財庫局：滬深交易所納入核准證券交易所名單

報道指165間公司要求歐盟對Google採取反壟斷行動

藍月亮IPO 傳下周開始衡量投資者需求

內地10月智能電話出貨量按年跌27.7%

德琪醫藥IPO 傳以上限定價

融創服務IPO 傳以11.6元定價

中國稱冀IMF能就分配新特別提款權達成共識

京東健康據報上市申請已獲批

恒指低開54點 騰訊升2.2% 中移動跌5% 中國電信跌4%

滬深三大指數低開 上證跌0.34%

港股ADR跌210點 騰訊ADR跌1.4% 瑞聲、京東業績