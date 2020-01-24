國泰（0293）公布十月份客、貨運量數據。月內合共載客3.85萬人次，按年跌98.6%，收入乘客千米數按年減少 98%。乘客運載率下跌59.3個百分點至 18.2%，以可用座位千米數計算的運力則下跌 91.6%。今年首十個月，載運乘客人次較去年同期下跌84.6%，運力下跌 76.5%, 而收入乘客千米數則下跌 82.6%。

十月份運載的貨物及郵件合共11.43萬公噸，按年跌37.6%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少30.2%。運載率上升 10.4 個百分點至78.3%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌 39.4%。今年首十個月，載運貨物量較去年同期下跌 34.3%，運力下跌 35.4%, 而貨物及郵件收入噸千米數則下跌 27.3%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波指，喜見旅遊氣泡航班得到乘客的熱烈支持，惟於香港實施更嚴格隔離措施，十一月客運需求持續疲弱，集團處境仍然存在很多變數，預計復蘇之路將會漫長。公司預計，2021年上半年的客運運力仍會遠低於去年的 25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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