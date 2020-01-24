螞蟻集團早前煞停AH股上市計劃。《華爾街日報》引述消息人士指，在阿里巴巴（9988）創辦人馬雲發表「中國金融基本沒有系統」的言論後，國家主席習近平決定叫停螞蟻IPO。

報道指，事件反映習近平對具有龐大資金和影響力的大型私營企業已累積一定不滿，更認為對中共追求的穩定構成挑戰。

據報，馬雲於上月24日在上海第二屆外灘金融峰會上用習近平的「功成不必在我」言論，又批評中國政府的金融監管扼殺創意，更直言中國沒有系統性金融風險，「因為中國金融基本上沒有系統」。

報道提到，習近平接獲馬雲演說的報告後，與多名高層對此大為不滿，習近平更下令監管機構立即調查螞蟻，惟未知是由習近平抑或其他中共高層首先提出煞停螞蟻IPO的建議。螞蟻拒絕置評。阿里半日升1.74%，收報257.4元。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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