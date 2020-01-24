1個月HIBOR跌穿0.12% 連跌7日 再創逾9年低
文章日期：2020年11月13日 11:26
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌0.36點子至0.11661%，是2011年2月7日後最低，當日報0.11107%。對上一次連跌7日是2020年7月20日，當日拆息報0.275%。
港元現報7.754元升值1點子，曾貶值最多5點子，報7.7546元，亦曾升值最多5點子，報7.7536元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.72點子至0.03657%；1星期HIBOR跌0.2點子至0.05357%；2星期HIBOR跌0.16點子至0.06321%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至0.3225%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.55804%；12個月期HIBOR跌0.88點子至0.71375%。
美元指數現報92.965升值0.002點。
美元1個月期LIBOR報0.14138%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0248%，連續7日收窄，利差是2019年10月29日後最低，當日差距為-0.042%
對上一次連續7日收窄，是2020年7月20日，當日利差報0.0994%。
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