強積金投資A股限制獲放寬。財經事務及庫務局局長許正宇表示，該局經過與積金局協調後，將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」名單的條件已經成熟，相關修訂亦已於今日刊憲，即時生效。

另外，最新「核准證券交易所」名單新增以下交易所，包括B3 S.A -Brasil, Bolsa, Balcao、Euronext 都柏林、印尼證券交易所及華沙證券交易所。

許正宇指，香港的強積金計劃目前已有一定程度投資於內地的A股，截至今年9月30日佔強積金總資產1.12%，約110多億港元，但由於內地交易所未納入積金局的「核准證券交易所」名單，因此與其相關的投資以及其他證券累算不能多於基金淨資產值的10%。

他續指，修訂將為強積金投資管理人提供更大的靈活性，在符合相關監管規例及基金產品設計的框架情況下，可增加投資在內地交易所掛牌的股票，令強積金資產有更多元的投資機遇。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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