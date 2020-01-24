路透報道，165間公司和行業機構組團致函歐盟，要求歐盟反壟斷執法者對谷歌(Google)採取更嚴格的立場，指該間美國科技業巨頭在其網絡搜尋業務上不公平地優待自家服務。

該團體聯名致函歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager），聲稱Google在搜尋結果中給予自家的住宿、旅遊及求職等服務優先的位置，他們呼籲迅速採取行動阻止有關做法。

Google母公司Alphabet反駁有關說法，稱用戶並未被綁住，在網上與其服務展開競爭只有「一鍵之遙」。

該團體由提供網絡服務的135間公司和30個行業協會組成，包括美國和英國公司，還有在歐盟21國的同業。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

內地10月智能電話出貨量按年跌27.7%

德琪醫藥IPO 傳以上限定價

融創服務IPO 傳以11.6元定價

中國稱冀IMF能就分配新特別提款權達成共識

京東健康據報上市申請已獲批

恒指低開54點 騰訊升2.2% 中移動跌5% 中國電信跌4%

滬深三大指數低開 上證跌0.34%

港股ADR跌210點 騰訊ADR跌1.4% 瑞聲、京東業績

疫情持續、傳白官退刺激經濟方案談判 道指連跌兩日 再跌317點

特朗普簽行政命令 禁美國資金投資多間中國企業 涉中移、華為等