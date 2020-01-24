國際貨幣基金組織(IMF)中國執行董事金中夏在一個線上活動中表示，目前美國對分配新的特別提款權(SDR)持謹慎態度，他希望將來能就分配新的SDR達成共識。

在疫情爆發之初，IMF總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)首次提出一項分配新特別提款權的總體方案，此舉可能使成員國的外匯儲備增加數千億美元，不過，美國反對有關方案，阻止該提議。

金中夏指出，許多低收入國家的流動性問題已演變成資不抵債的問題；又指分配大量新SDR是「一個非常好的想法」，得到許多成員國的支持，認為IMF發行大量特別提款權以應對流動性短缺以及許多國家。他希望在某個階段，IMF的董事會能夠達成這種共識。

IMF上一次做有關措施是2009年金融危機，拜登為時任美國副總統。有成員國希望拜登在今次也能對該方案持開放態度。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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