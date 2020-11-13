恒指今早低開54點或0.21%，報26114點，成交金額51億元；國指今早低開23點或0.23%，報10555點。恒生科技指數開市報7772點，升0.85%。

藍籌16隻升，31隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升2.88%，報103.5元，是升幅最大的藍籌，美國行政禁令影響，中移動（0941）跌5.79%，報49.6元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。騰訊（0700）第三季經調整利潤增32%，勝預期，騰訊升2.25%，報590元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻60點。

多間公司公布業績，績前表現如下。瑞聲（2018）開市報44.25元，升0.45%；京東（9618）開市報335元，升3.72%；敏華（1999）開市報12.9元，無升跌。

特朗普簽行政命令，禁美國資金投資多間中國企業，涉中移、華為等。中移動跌5.79%；中國電信（0728）開市報2.57元，跌4.81%。

長和（0001）100億歐元售歐洲6國發射塔資產。開市報54.6元，升2.06%。

和諧汽車（3836）昨澄清沽空報告後，今早公布控股股東馮長革昨以2450.6萬元(每股均價3.2277元)增持。開市報3.45元，升1.77%。

維達（3331）公布，主席李朝旺增持50萬股，均價21.4411元。開市報21.25元，無升跌。

新秀麗（1910）上季轉蝕1.1億美元。開市報11.86元，升7.8%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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