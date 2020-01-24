港股ADR跌210點 騰訊ADR跌1.4% 瑞聲、京東業績
文章日期：2020年11月13日 08:53
美股向下，港股ADR跌210點或0.81%，報25959點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.49%，折合報568.39元；匯控（0005）跌1.89%，折合報37.62元；建行（0939）跌0.86%，折合報6.09元。
美期現跌0.25%至0.32%，日股現跌0.33%，韓股現升0.17%，澳股現跌0.22%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括瑞聲（2018）、京東（9618）、敏華（1999）等。
特朗普簽行政命令，禁美國資金投資多間中國企業，涉中移、華為等。中國移動（0941）ADR跌2.53%，中國電信（0728）ADR跌1.32%。
騰訊（0700）第三季經調整利潤增32%，勝預期。
長和（0001）100億歐元售歐洲6國發射塔資產。
和諧汽車（3836）昨澄清沽空報告後，今早公布控股股東馮長革昨以2450.6萬元(每股均價3.2277元)增持。
維達（3331）公布，主席李朝旺增持50萬股，均價21.4411元。
新秀麗（1910）上季轉蝕1.1億美元。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期五)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350
截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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