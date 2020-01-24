美國單日新增病例再創新高，加上有彭博引述消息指白宮將退出牽頭有關新刺激方案的談判，只有在必須完全重啟談判的情況下，白宮才會接手，意味1月前推出刺激經濟方案的可能性大大降低。美股向下。道指低開165點後，曾收窄至跌85點，最多曾跌495點，收市連跌2日，累計跌340點。

道瓊斯工業平均指數收跌317點，跌幅1.08%，報29080點。標普500指數收跌35點，跌幅1%，報3537點。納斯達克綜合指數收跌76點，或0.66%，報11709點。

波音跌2.98%，報176.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低35點，而聯合健康升5.62%，報354.41元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報119.21元，跌0.23%，谷歌母公司Alphabet收市報1742.82元，跌0.25%，亞馬遜收市報3110.28元，跌0.86%，Facebook收市報275.08元，跌0.5%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.88%，報385點。德國DAX指數收跌1.24%，報13052點；法國CAC 40指數跌1.52%，報5362點；英國富時100指數收跌0.68%，報6338點。

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