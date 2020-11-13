美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國資金投資多間由內地解放軍擁有或控制的中國企業，當中包括中國電信、華為、中國移動、中船重工、中國建築及海康威視、浪潮集團、中國航空工業集團、中國鐵道建築集團、熊貓電子集團等，命令會在明年1月11日起生效。

根據命令，將禁止美國公司和個人直接或通過基金持有相關股份，1月11日起，美政府禁止個人或企業購買或投資納入這些中企的的新興市場基金，還限定在明年11月11日前撤回中國證券等相關投資。如果美國未來再增加與軍方有聯繫的企業名單， 則美國投資者將在決議公佈後60天內出售股份。

特朗普指，中國增加利用美國資本，幫助軍事、情報和其他安全系統的發展和現代化，令中國可繼續直接威脅美國本土和海外駐軍。

涉及的31間企業，均出現於今年6月及8月國防部公布的軍方企業名單。

中國移動（0941）ADR跌2.53%，折合報51.32元。中國電信（0728）ADR跌1.32%，折合報2.66元。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm