新秀麗上季轉蝕1.1億美元
文章日期：2020年11月12日 22:16
新秀麗（1910）公布，受新股肺炎全球大流行拖累，截至今年9月底止第三季銷售淨額跌65%，至3.26億美元（下同），毛利率急跌10.8個百分點至44.9%； 股東應佔虧損錄1.1億元，對比去年同期錄得股東應佔溢利5300萬元。期內經營虧損錄8050萬元，去年同期則錄得經營溢利1.05億元。
按今年1至9月計，新秀麗經營虧損達11.4億元，股東應佔虧損錄10.8億元，每股虧損0.757元。
新秀麗表示，新冠肺炎影響集團的供應鏈，起初因中國春節假期後產能放緩而受到影響，其後產能隨着中國工廠逐步復工而提高，惟銷售額因疫情下跌，使集團要透過取消訂單在內等方法減低生產水平。隨着新冠肺炎全球爆發，新秀麗於比利時、匈牙利和印度的自有及營運的廠房已自 今年3月起關閉，該等廠房均已於臨近2020年第二季度末重開，但產能有限。
管理層續稱，已採取措施以增強本公司的流動資金，包括多次修訂信貸協議，截至今年9月底，集團的貸款及借款的賬面值為31.8億元，集團持有現金及現金等價物為15.1億元。
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