長和（0001）公布，以100億歐元出售歐洲6國共約2.5萬個發射塔資產權益予西班牙Cellnex，當中有5%歸於丹麥及瑞典之電訊夥伴。Cellnex在收購長和的英國發射塔資產方面，涉值14億歐元會以Cellnex約5%股權作為支付代價，每股作價52.79歐元，一旦Cellnex未獲股東批准發行新股支付代價，則會改以現金支付。完成交易後，其預期債務淨額對總資本淨額比率，將由25.6%降至15.2%。

長和指，是次出售歐洲6國發射塔資產，將使其釋放歐洲電訊發射塔資產及業務組合之基本價值，同時加快推出5G服務，亦有助釋放電訊部門之部分價值，其相信，有關價值並未於其近年之股價中充分反映。有關交易將使長和可以現金及有價證券之形式，獲得非常龐大的資本收益及所得款項淨額，此將大幅降低財務負債淨額，及進一步鞏固其財務狀況。其預期在今、明兩年於交易完成時獲得現金收益，將抵銷可能於該等期間內確認應佔赫斯基能源之非現金會計減值支出，及撇減於赫斯基能源之賬面值而產生之預計累積非現金會計虧損。

根據交易條款，長和出售奧地利、丹麥及愛爾蘭的發射塔業務，將於今年底或之前完成；至於出售英國、意大利及瑞典的發射塔業務，則於明年底或之前完成。套現所得資金將用於一般企業用途、減低負債及達致最佳資本結構。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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