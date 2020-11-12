證監會今日就美國政府另外制裁多名中港人士的行動發表聲明。證監會重申，中介人在考慮有關制裁的影響時，應謹慎評估可能面對的任何法律、業務及商業風險。早前美國於8月制裁本港高官後，證監會曾發出聲明，兩份聲明內容完全相同。

證監會指出，任何應對制裁的措施，都應具必要性以及秉持公平的原則，同時須維護客戶最佳利益，並確保市場廉潔穩健。證監會表示，將繼續密切監察有關制裁對中介人的運作、投資者的利益，及香港金融市場的穩定性和秩序可能帶來的影響。

美國財政部最新一輪制裁名單，包括香港警務處國安高級警司李桂華、警務處副處長（國安）劉賜蕙、港澳辦副主任鄧中華，以及中央駐港維護國安公署副署長李江舟。美國國務卿蓬佩奧當時表示，四人參與執行《港版國安法》，拘捕並鎮壓香港異見者。

此外，英國《金融時報》日前引消息報道稱，證監會曾私下對外資行表示，若實施美國制裁，未必自動會違反國安法，因做法屬被動遵守指引。證監會不予置評，最新聲明亦未有提及報道。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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