iBond公布配發結果 一半人可獲4手 3手或以下申請全中
文章日期：2020年11月12日 17:57
政府今日公布第7批通脹掛鈎債券（iBond）的最終認購及配發結果，一人最多可獲4手，認購3手或以下的申請，均將獲全數配發所申請的債券。
政府表示，是次共收到456,380份有效申請，申請的債券本金總額達383.62億元，政府把最終發行額度提升至150億元。來自銀行的有效申請佔78%，佔總額90%。
全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲4手。有196,391份認購三手或以下，佔總數43%，他們將獲全數配發所申請的債券。認購三手以上的有259,989份，佔總數57%，均將先獲發三手債券，並進行抽籤，其中89%，即230,930份申請，將獲配發多一手，即總共4手，這批人佔申請總數50.6%。
通脹掛鈎債券將於11月16日發行，11月17日在上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。
匯豐銀行表示，最快要今晚或明天才能以電話短訊（SMS）的方式，通知每名客戶實際抽中幾多手。而退款則在下周一安排。
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