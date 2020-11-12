交銀國際上調中芯國際（0981）目標價，由25元上調至28元，維持「買入」評級。

交銀在報告中提及，中芯在第三季的業績中的28納米和14納米晶片收入貢獻由第二季度的9.1％升至14.6％，這亦帶動晶片的平均售價的上漲；晶片的平均價的按季增長幅度和按年增長幅度，分別為8％和12％。中芯亦目前修訂指引主要基於12英寸晶片的出貨量高於預期。中芯的營運利潤和淨利潤前景樂觀，預計兩項指標將達到1.83億及2.63億美元。

中芯表示，儘管美國的出口限制將產生影響，但近期的業務仍保持正常。交銀表示，這符合他們的預期。至於中芯的14納米晶片已達行業的標準，交銀表示對此持正面的態度。而中芯預計第四季的收入按季跌10％至12％，交銀認為該指引超出市場預期亦符合對中芯的業績預測，惟中芯預計第四季的毛利率介乎16％至18％，是低於交銀的預期。

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