港交所（0388）公布第三季度業績次日，行政總裁李小加發表網誌，指正籌謀三件大事，稱「若成功，將為香港金融業未來10年的繁榮奠定基礎」，並指部分已接近「收成期」，近期或有好消息。李小加指出，其一是正籌備新股結算平台，料可大大縮短現時的「T+5」結算周期（即新股上市交易日至定價日周期為期5日）。惟他未有透露目標周期市場，僅指多數國際市場現時均可做到「T+1」。

李小加指出，港交所擬推出電子平台，令市場各方及監管機構均可獲取新股發行資訊並「無縫互動」。屆時平台將可簡化流程，達致完全無紙化，並大幅減少新股認購凍資。他表示，新股結算平台改革將是新股市場20餘年內最大的基礎設施改革，將可大幅提升新股市場定價效率，消除目前新股發行對銀行間市場流動性帶來的不必要波動，並為未來新股發行制度的進一步改革創造條件。

其二則關乎企業版同股不同權（WVR），上市制度將持續完善及擴容。港交所本月最終決定，僅容許企業WVR架構的第二上市中概股回港，較原先所提議的全面引入企業WVR第一上市有頗大落差。李小加表示，本次是採用了「變通辦法」，相信可為日後修訂不同投票權制度提供參考。他表示，上市制度的安排須與時俱進，未來將會在合適的時候發起有關諮詢，繼續完善《上市規則》。

其三是拓寬滬深港通投資範圍。李小加表示，尤其是希望將第二上市股及未盈利生科股納入港股通，一直在與內地合作伙伴及監管機構討論納入事宜。李小加強調，「投資範圍越廣就越有吸引力，越能給兩地資本市場帶來共贏，堅信互聯互通的大門只會越開越大」。

此外，李小加本次再度提到「一級市場通」、「期貨通」，以及推出MSCI中國A股指數期貨。多數已非新計劃，但均有待內地監管機構批准。李小加表示，若要推「期貨通」，首先須豐富該所自身期貨產品。

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