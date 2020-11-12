統計署公布，今年9月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升10.3%及4.6%。首9個月，商品整體出口貨量及進口貨量分別按年下跌3.2%及5.8%。

月內，商品整體出口價格及進口價格分別按年下跌0.8%及1.3%；首9個月，商品整體出口價格及進口價格分別按年下跌0.8%及0.9%。

9月份輸往內地及台灣的整體出口貨量錄得雙位數字升幅，分別升17.6%及11.8%。而輸往美國的整體出口貨量亦上升7.7%。另一方面，輸往日本及印度的整體出口貨量則下跌11.8%及14.5%。價格方面，輸往所有主要目的地的整體出口價格均下跌，其中日本跌3.2%、印度跌1.7%、台灣跌1%、內地跌0.2%及美國跌0.1%。

月內，來自台灣、新加坡及韓國的進口貨量分別升34.3%、17.3%及15.7%。同時，來自內地的進口貨量亦上升2.4%。另一方面，來自日本的進口貨量則下跌7.9%。

價格方面，來自內地、韓國及新加坡的進口價格下跌3%、2.8%及1.6%。另一方面，來自日本及台灣的進口價格則上升0.2%及2.4%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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