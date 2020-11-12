一場選戰、一支疫苗，似乎將螞蟻集團暫緩上市這個重大財經炸彈都掩蓋了。 作為本年、甚至是史上最大型的IPO項目，螞蟻的上市進程並不客易，但跌跌碰碰，得到兩地監管機構的祝福後，終於路演、招股。就在進入最後直路的剎那，竟然在毫無先兆下被叫停，大失市場所望。缸邊陰謀論四起，螞蟻掌舵人馬氏的言論，更被推測為出現變故的誘因。

螞蟻上市失敗，散戶失卻抽新股博倍升的機會，整個金融業也因內地監管機構的決定而「攬炒」。你知道本港證券業，對再多一隻規模可媲美ATMX的新經濟股，能夠登陸港股市場有多翹首以待嗎？指數公司準備就緒，期待可利用快速納入機制，盡快讓螞蟻晉身指數成份股；投資銀行磨拳擦掌，想好一百個可Pitch客戶作螞蟻相關投資的建議；證券行及銀行更先飲頭啖湯，感謝螞蟻這隻「凍資王」令他們借出大額孖展，帶來不俗收入。然而，這一切都隨著螞蟻上市觸礁而落空。

或許你會問，螞蟻最終未能上市，業界最多見財化水，為何嚴重到「攬炒」的程度？對於直接參與上市過程的投行，未能令手下大刁成功上市，雖然未至於無錢收，但業務利潤定必大減，下年花紅也難有著落。對於計劃上市後建議客戶作螞蟻相關投資的投行，投入前期工作的心血全數白費，又要想過其他「跑數」的策略。至於證券行及銀行，本來是少數的贏家，縱使上市不成，孖展已經借出，利息亦已「起釘」，利息理應可以「袋袋平安」，然而卻因為一宗小意外，令他們在「螞」失前蹄中受傷最深。

就在螞蟻被叫停上市的晚上，直接或間接參與Project ANT的金融機構，還在盤算如何善後；沒有任何關係的金融業行家，例如本人，還在驚訝、埋怨、食花生之際，某間具強勁科網巨擘背景的券商，已比別人行先一步，在極短時間內宣布，凡經該行借孖展認購螞蟻的客戶，將會不收利息及全數回贈手續費。「咩話，免息？」「喂，佢以本傷人喎！」「孖展免息？從來未試過有行家咁做！」一時之間，從事證券業的朋友們亂成一片，在通訊群組傳來一條又一條的短訊。

本港證券行純粹講業務經營，一向只有微利。免佣、免手續費、開戶送股票、戶口送串流報價等，近年連一向收費較貴的銀行，也加入免佣行列，業內生意就更難做。證券行要「搵食」，「放數」是不少同業賴以為生的法門，亦即是借錢、借孖展。平常一個普通客，就算借到盡，借幾十、甚至幾百萬，可能已經差不多；若想「放數」規模做到幾億、幾十億、甚至過百億，只能望天打卦寄望該年有大型新股上市，最好做到全民熱論、熱捧，就算每人借少少，最多只是借幾日，也可積少成多，集腋成裘。

多得新經濟股受熱捧，今年先有網易（9999）、京東（9618），後有農夫山泉（9633），還有年中多隻醫藥股、B仔股、中概股，令證券行在「放數」方面有所獲益。年底前更來多隻螞蟻，證券行們也不禁要學那位抽中柏傲莊的買家說句「好似中咗六合彩」。招股的幾天，坊間出現了不少抽螞蟻攻略，甚麼估計要抽50手才中1手、全家總動員抽新股等，到現在還記憶猶新。銀行水浸，孖展息可低至半厘；證券行要向外拆借資金再向外借 (難道真的有「500億等住借俾你」？當然是借上借，別忘記連說以上廣告對白的華資大行，市值連500億的10分1也沒有)，能有3厘息左右已經不錯，而優勢是可在上市前進行暗盤交易。

所以當螞蟻最終上市觸礁，竟然有券商提出免孖展息，瞬間引起業內熱議。要知道證券行向外拆借資金，本身也有利息要支付，別人倒不會理會螞蟻最終成功上市與否，只知道證券行借了短錢，到期就要還錢還息。然而有券商開了先例後，其他證券行除非不打算競爭，否則只能陷入「焗跟」的兩難 ------ 跟了，就要輸息；不跟，就會流失客戶。

若果跟了，就當只是借了100億孖展，3厘息，1.5厘是成本，5天計也要繳付超過200萬利息，還未計燈油火蠟等Fixed Cost，本來預計賺200萬，現時反過來倒輸200萬。某幾間大行借出逾300億螞蟻孖展，恐怕虧損是以上數字的倍數計。若果不跟，如沒有人打「七傷拳」，原本散戶也打定輸數；但知道鄰行免息後，只怕他們會永遠記得，曾經有一間券商借孖展後，若出現風吹草動可以免息，為免將來後悔莫及，不妨也去該券商開多一個戶口，下次再抽新股還是到那邊借孖展較有保障。為免流失客戶，其他行也只能硬著頭皮跟風。

有任職中資券商的行家笑說，該內地券商寧願輸錢也要免孖展息，甚至不惜令整個行業「攬炒」，可能也是出於政治獻媚：螞蟻暫緩上市，是由於批出許可的內地監管機構突然反口，廣大股民若果因而錄得利息虧損，矛頭少不免會指向出爾反爾的審批者。為免令怨氣上達中央，該內地券商決定為當局分憂，化解了逾百萬散戶的怨氣，說不定更有機會就此邀功。利用幾百萬的成本，就得到北京西城區金融大街的信任，絕對划算！當然這說法只是陰謀論，若果真的要化解怨氣，為何中銀香港（2388）不用為國捐軀，堅持不免息？

借錢還息，本是天經地義的事，然而這次開了免息先例後，只怕「上市不成，孖展息全免」會成為行業慣例。割喉價格戰的最終結果是甚麼？要不是死剩一方獨大，就是眾人覺悟「燒錢」不是辨法，決定尋找達到平衡的方法。然而可悲的是，本港證券業的發展，似乎正逐步傾向前者。

羅仕揚

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