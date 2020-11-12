康宏環球（1019）將於11月26日就罷免現任大部份董事，及動議委任持股逾29%的大股東一方，召開股東特別大會。郭曉群一方因應2017年尾被康宏主席陳志宏取消投票資格或再度翻版，申請強制令，冀投票權不會再被妨礙，今早在高等法院進行聆訊。代表郭曉群一方的律師指，由於此前高院法官夏理士判處他們未能夠證明到康宏主席的裁決存在惡意而被判敗訴，令他們可進一步挑戰公司的決定之空間收窄，陳對郭的投票權的處理手法亦變相形同終極裁決，因此認為郭為尋求保障其股東權益及維護投票權，有需要尋求法院的判令。

至於康宏一方的代表律師則反駁稱，由於康宏為開曼群島的公司，他認為郭曉群一方引用公共法律內的「自然公正」原則，去尋求香港法院去確定陳志宏的裁決是否涉及不合理、不理性等，根本與案件無關宏旨。公司在處理股東投票事宜方面，則屬於場內規則（Club Rule）的問題，現時郭氏一方尋求高院去給予裁決，形同對康宏主席主持會議處理投票權方面給予督導。此前高院法官夏理士既作出裁決，並且可予上訴，實際上公司可以選擇動議休會及等待結果，不用急於現時由另一法庭去作出裁決，頒下強制令。

代表郭曉群的律師更指，在基於夏官已判郭曉群一方敗訴下，恐康宏在舉行另一場股東會時，大會主席同樣基於錯誤及不理性的因素，不予郭一方投票權，因此有需要在今次開股東會前去介入，避免其當事人的投票權再被剝奪。高院法官高浩文聽畢雙方律師陳詞，將於明午2時30分作出裁決。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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