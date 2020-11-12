中芯﹕因出口管制下調今年資本開支計劃至59億美元
文章日期：2020年11月12日 17:02
中芯國際（0981）董事長周子學形容國際形勢日趨複雜，稱中芯作為代工企業，在面對海內外多元化的客戶，嚴格遵守當地的法律，是合法合規經營企業，對於美國的出口管制，表示遺憾，稱短期出口管制對集團的影響是可控的，公司會持續評估影響，目前程美國政府相關部門保持積極溝通，以化解當中可能的歧見。
集團的首席財務管高永崗表示，有關第四季度的指引，收入預計按季下降10％至12％，預計按年增長為15％，主要因為出貨量下降和其他業務收入減少。至於毛利率介乎16%至18%，由於其他業務收入按季下降、折舊上升、產能利用率的下降。
展望今年的全年收入按年增長幅度目標由原本的預計的十位數增長上調至24％至26％，稱全年的毛利率目標高於去年，折舊率額為13億美元。至於今年的資本開支計劃由67億美元下降至59億美元，主要基於美國的出口管制使部分機台供貨期延長或有不確定性，和物流原因導致部分機台到貨延遲。
中芯收報22.85元，全日升1.782％。
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