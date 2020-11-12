騰訊（0700）公布第三季業績，股東應佔溢利錄385.42億元人民幣（下同），按年增加89%，按季增加16%，每股盈利4.059元。以非國際財務報告準則計，純利錄323.03億元，按年增加32%，好過市場預期，按季增7%，每股盈利3.402元。

期內，集團收入錄1254.47億元，按年增29%，按季升9%；毛利566.47億元，按年增33%，按季升6%。

今年首三季，騰訊純利錄1005.45億元，按年增加40%，每股盈利10.601元；以非國際財務報告準則計，純利895.35億元，按年增加30%，每股基本盈利9.44元。

首三季集團錄得收入3483.95億元，按年升28%；毛利1626.51億元，按年增34%。

即使美國暫緩對微信海外版WeChat的禁令，上季微信及WeChat的合併月活躍賬戶數共錄12.128億，按季僅多0.6%，按年則增加5.4%。另外，集團上季收費增值服務註冊賬戶數共有2.134億，按年升25.1%，按季增加4.9%，升幅主要來自視頻及音樂內容服務會員數的增長。其中，視頻服務會員數同比增長20%至1.2億；音樂服務會員數同比增長46%至約5200萬。

收入以業務劃分，增值服務按年增加37.9%至698.02億元。其中，網絡遊戲主要受手機遊戲《和平精英》及《王者榮耀》在中國及海外的收入增長所帶動，按年增長45%至414.22億元；社交網絡收入則漲29%至283.80億元，主要來自虎牙直播服務、視頻會員服務及音樂會員服務等數字內容服務以及遊戲虛擬道具銷售的收入貢獻；金融科技及企業服務按年增加24.3%至332.55億元；網絡廣告按年增加16.3%至332.55億元。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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