高盛發表報告，預期香港今年全年本地生產總值（GDP）將負增長5%，而明年則反彈至回復正增長7.1%，高於市場普遍預測的增長4.3%。高盛亞太區首席經濟分析師迪安竹表示，本港的經濟活動雖然仍低於正常水平，但同時沒有出現惡化，隨著新冠肺炎疫情放緩及受控，以及相關的防疫措施限制放寬，經濟甚至有所改善，相信在旅遊活動逐漸恢復下，明年經濟將看到明顯反彈。

他又指，香港經濟的整體增長一直處於較低的個位數，而香港目前面臨的風險主要取決於兩方面，其一是本地再出現疫情爆發，其二是出入境及旅行能否真正開放與恢復，尤其政府是否允許中國內地居民隨時往來中港兩地，假設有關限制解除，那麼中港兩地實際上亦存在一個「旅遊泡沫」，將有利於本地經濟增長，因此預測GDP將彈至逾7%並不會太高。

至於明年亞太區的經濟展望，他認為，隨着各地採取大量的刺激政策措施，以及部分地區疫情受控情況與速度，相對歐美地區更快，因而亞太區的經濟活動正陸續恢復，尤其是中國經濟第三季及第四季初已經出現有意義的反彈，令經濟快速恢復正軌。他又指，鑑於目前動力不足和仍有產能過剩等問題，預計明年亞太區的通脹壓力放緩。

高盛首席中國經濟分析師閃輝表示，由於中國是疫情下經濟最早復蘇的經濟體之一，隨着今年下半年的經濟數據如PMI及出口貿易錄明顯反彈，加上家長收入與消費正逐漸恢復增長，但預期不會出現「報復性消費」的情況，估計今年全年中國GDP將增​​長2%，明年則增長7.5％。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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