恒指雖然連跌兩日，跑輸科指，不過，走勢上出現10天線(25451.62點)升穿250天線(25388.98點)的黃金交叉。

恒指收市跌57點或0.22%，報26169點，連跌2日累跌132.1點，成交金額1671億元，較上日減少37.51%；國指升38點或0.36%，報10579點。恒生科技指數收報7706點，升3.23%。

藍籌17隻升，31隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升6.55%，收報20.5元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.96%，收報5.33元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升4.72%，收報577元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻121點；友邦（1299）跌3.79%，收報83.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低103點。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報323元，升7.67%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報13.96元，跌1.69%。

北水南下合計淨流入15.98億元，較上日減少82.76%，連續第2日流入，累計流入108.68億元。南水北上合計淨流出5.07億元人民幣，較上日減少45.49%，連續第3日流出，累計流出55.46億元。

新秀麗（1910）績前向上，收報11元，升3.77%。

復星醫藥（2196）公佈，BioNTech新冠疫苗獲內地臨床試驗註冊審評受理。收報36.5元，升1.53%。

阿里（9988）雙十一改玩法，成交額增至4982億人幣。收報253元，升1.85%。

沽空機構Bonitas發報告批和諧汽車（3836）「毫無價值」，該股曾跌16%，和諧汽車中午澄清沽空機構報告的指控毫無根據，收報3.39元，無升跌。

堡獅龍（0592）第三季收益少賺39%，將向業主尋求減租。收報0.52元，升1.96%。

教育股暴漲，天立教育（1773）飈逾三成，創上市以來最大升幅，收報7.7元，升27.9%。

傳平保（2318）、陽光保險有意競購泰禾人壽。收報86.55元，無升跌。

恒大汽車（0708）上海廣州基地啟動試產。收報23.7元，升5.33%。

宏利（0945）公布，第三季錄得 21 億加元的收入淨額，按年升13億加元；核心盈利15億加元，按年跌6%，季內年度化保費等值銷售額錄得 14 億加元，「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率錄得155%。年度化保費等值銷售額14億加元，按年跌2%。收報126.1元，跌2.02%。

中芯（0981）上季多賺1.2倍至19.8億，稱美國禁令影響可控。收報22.85元，升1.78%。

破頂股包括新奧能源（2688）創上市新高，見106.1元，收報103.5元，跌1.15%；中國黃金國際（2099）創52周高，見12.3元，收報12.2元，升6.09%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.59元，收報2.52元，跌0.79%。

其他報道

德琪醫藥據報以上限定價

致同：港交所提升ESG標準後 僅12%藍籌披露氣候變化政策

國企違約風波蔓延 當局啟動調查

和諧汽車：沽空機構報告的指控毫無根據

滬指獨憔悴 連跌3日

馬時亨: 期望加入康宏董事會做好企業管治 提高復牌機會

【有片：選股王】中匯升穿阻力位 可候低小注吸納

【有片：埋身擊】上證新加坡A50反覆 料整固後有望走高

恒指先升後跌104點 騰訊績前升5% 科指跑贏恒指

堡獅龍第三季收益少賺39% 將向業主尋求減租

Google相簿明年6月起取消免費無限容量上傳 惟Pixel用戶不受影響

滬深三大指數走勢分化 上證升0.2% 創板指2700點得而復失

1個月HIBOR連跌6日 穿0.13% 再創逾9年低

沽空機構Bonitas發報告批和諧汽車「毫無價值」 該股曾跌16%

教育股暴漲 天立教育飈逾三成

傳平保、陽光保險有意競購泰禾人壽