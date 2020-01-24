致同會計師事務所副管理合伙人夏其才

致同會計師事務所今日發布公司管治報告，分析逾400家上市公司年報、ESG報告內容。港交所今年起實行環境、社會及管治（ESG）報告新指引，其中設下多項新披露要求。惟根據致同報告，依照新指引進行ESG披露的藍籌股佔比整體仍偏低，部分要求甚至僅不到兩成公司完成。致同會計師事務所副管理合伙人夏其才認為，港交所方向正確，但部分上市公司或因成本卻步。

報告顯示，新指引方面，僅12%藍籌股披露了公司在氣候變暖方面的政策，包括如何識別及解決有關問題；僅32%藍籌股就ESG匯報原則進行了解釋；19%藍籌股提供了董事會聲明，解釋董事在ESG事宜方面的決策考量。此外，約46%藍籌股披露了氣候變化對公司的影響。

夏其才認為，有藍籌股未能跟隨新指引，或是因為ESG報告的成本「犀利」。但他認為，公司應意識到，市場上以ESG為標準尋找投資機會的基金經理越來越多，公司盡可能披露相關數據的益處是大於成本。他表示，上市公司仍需時間適應新規，港交所應提供更多指引予中小型公司。

另外，就藍籌股遵守公司管治相關指引方面，在港交所現行「不遵守就解釋」原則下，有53%公司選擇解釋未能遵守的原因。而常見未遵守管治指引的情況，包括主席和首席執行官未有分離、由同一人擔任；主席未有參與年度股東大會；以及獨董、董事未有參與大會。

就疫情方面披露而言，約54%藍籌股披露了應對新冠肺炎的措施；約31%藍籌股披露公司在疫情下的業務應變計劃。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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