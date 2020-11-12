河南省國企永城煤電債務違約一事有新進展，由於該集團在上月底才發行新一批債券，不久後即有另一批債券違約，中國銀行間市場交易商協會表示，會調查永城煤電上月發行債券時，有沒有充分披露風險。

中國銀行間市場交易商協會網站公告，近日協會關注到永城煤電控股集團繼2020年10月20日發行「20永煤MTN006」債券後迅速發生實質性違約，依據《銀行間債券市場自律處分規則》，協會將對發行人及相關中介機構在業務開展過程中是否有效揭示風險並充分披露、是否嚴格履行相關職責啟動自律調查。

公告稱，在調查過程中，若發現相關機構違反自律規則的，交易商協會將予以嚴格自律處分；如相關機構存在涉嫌欺詐發行、虛假信息披露等違法行為的，交易商協會將移交相關部門進一步處理。

11月10日，上海清算所網站通知稱，永城煤電2020年度第三期超短期融資券原本在當日付息兌付，但最終未收到該集團支付的資金，即債券出現違約，應償還本息金額共計10.32億元人民幣。

有趣的是，內地評級機構中誠信國際，上月才剛給予永城煤電AAA級的評級。而在該集團債券違約後，隨即宣布降其評級至BB級。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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