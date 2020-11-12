和諧汽車（3836）發出澄清公告，指沽空機構報告的指控毫無根據，否認報告內針對公司之所有指控。和諧汽車今早曾跌16.22%，低見2.84元，現報3.28元，跌3.24%。

沽空機構Bonitas發報告批和諧汽車「毫無價值」 該股曾跌16%

和諧汽車公告又指，沽空報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整之聲明及毫無根據之指控以及不負責任的揣測。公司重申集團業務發展穩定，管理層對公司的前景抱有信心。公司將一如既往努力地為股東帶來最大回報。同時，公司正諮詢其法律顧問，並保留採取法律行動之權利。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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