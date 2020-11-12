康宏環球（1019）與持股逾29%的大股東郭曉群今早在高等法院對簿公堂，就處理郭一方申請強制令聆訊。聯同郭一方擬尋求加入康宏董事會的馬時亨在聆訊後向傳媒表示，今日的聆訊源於3年前郭曉群作為公司股東未能於股東大會上投票事件的延續。他們期望申請強制令，能夠於11月26日可以容許郭氏在會上投票。法官聽畢後將於明午2時30分會作出裁決。

馬時亨稱，相信法院有公平判決，尤其最重要是確保企業管治運作下，而郭氏是在市場買入康宏股份，股東的權益得到保障，道理則在郭生一方。由於康宏安排了股東大會就罷免現任董事及委任郭一方的董事，在11月26日舉行，理論上股東有權動議可以延期會期或休會，他謂到時再作考慮。

他指出，公司有2000多名員工、約40萬個客戶及有逾4000名股東，但是3年來均未貝刋發年報，亦沒有召開股東大會，他們期望加入董事會後令企業管治做好，料屆時復牌機會提高。作為資深管理人，他認為有把握可以解決康宏面對的問題。

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