港股繼續兩極化發展，恒指今早高開後最多233點，高見26460點向下，半日收報26122點，跌104點或0.40%；國指則升0.27%。恒生科技指數反彈3.73%。大市半日成交1009億元。

科網股反彈，騰訊（0700）升半成，美團（3690）升8%。小米（1810）升4%。新能源股做好，比亞迪股份（1211）升逾一成，信義光能（0968）升7%。車股、消費股表現強勁，吉利（0175）升4%，安踏（2020）頤海（1579）升半成。不過，近日表現強勢的金融股如友邦（1299）、匯控（0005）跌3%、4%。招行（3968）跌3%。中資電訊、基建建材、能源、航空等有明顯回吐。中移動（0941）、中石化（0386）、中建材（3323）跌3%。南航（1055）跌4%。本地地產、濠賭股都有沽壓。

恒指科技股指數反彈重上20天線，倘未能升破10天線甚至7900點高位，後市仍有機會先行在50天線上整固，相關表現強勁的科技股一樣，短線有機會20至50天線游走。

教育股急升，天立（1773）希望教育（1765）升兩三成。行業經過大幅調整後，或進入築底階段，可以留意。除了熱門的教育股，也可以留意積極拓展大灣區的中匯（0382），早前公布業績表現強勁，截至8月底止全年純利升逾三成。此外，中匯的股價於月初已率先見底，今早一口氣升穿5.5元阻力及6元關口，短線升勢過急，且看是否有機會在6元以下小注，但倘低收50天線5.7元則先行離場。

劉思明

投資版副主編