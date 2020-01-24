恒指今早高開182點後，科技股支持下曾升最多233點，其後倒跌最多145點，低見26081點。

恒指半日跌104點或0.4%，報26122點，成交金額1008億元；國指升28點或0.27%，報10569點。恒生科技指數收報7743點，升3.73%。

藍籌15隻升，34隻下跌，1隻無升跌。騰訊（0700）績前升5.44%，收報581元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻140點；聯通（0762）跌4.5%，收報5.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.97%，收報83.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低108點。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報324元，升8%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報24.4元，跌1.61%。

北水南下合計淨流入10.87億元，南水北上合計淨流入1.7億元人民幣。

新秀麗（1910）績前向上，半日收報10.76元，升1.5%。

復星醫藥（2196）公佈，BioNTech新冠疫苗獲內地臨床試驗註冊審評受理。收報36.15元，升0.56%。

阿里（9988）雙十一改玩法，成交額增至4982億人幣。收報256.2元，升3.14%。

沽空機構Bonitas發報告批和諧汽車（3836）「毫無價值」，該股曾跌16%，半日收報3.17元，跌6.4%。

教育股暴漲，天立教育（1773）飈逾三成，創上市以來最大升幅，半日收報7.82元，升29.9%。

傳平保（2318）、陽光保險有意競購泰禾人壽。平保收報86.65元，升0.12%。

恒大汽車（0708）上海廣州基地啟動試產。半日收報23.15元，升2.89%。

宏利（0945）公布，第三季錄得 21 億加元的收入淨額，按年升13億加元；核心盈利15億加元，按年跌6%，季內年度化保費等值銷售額錄得 14 億加元，「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率錄得155%。年度化保費等值銷售額14億加元，按年跌2%。半日收報125.7元，跌2.3%。

中芯（0981）上季多賺1.2倍至19.8億，稱美國禁令影響可控。收報23.1元，升2.9%。

破頂股包括新奧能源（2688）創上市新高，見106.1元，收報103.1元，跌1.53%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.59元，收報2.54元，無升跌。

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