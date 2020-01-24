港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌1.39點子至0.12018%，是2011年2月7日後最低，當日報0.11107%。對上一次連跌6日是2020年7月17日，當日拆息報0.29411%。

港元現報7.7542元升值5點子，曾貶值最多2點子，報7.7549元，亦曾升值最多13點子，報7.7534元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.74點子至0.0438%；1星期HIBOR跌0.23點子至0.05554%；2星期HIBOR跌2.32點子至0.06482%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.91點子至0.32536%；6個月期HIBOR升0.25點子至0.55839%；12個月期HIBOR跌0.28點子至0.7225%。

美元指數現報92.992貶值0.051點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.14013%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.02%，連續6日收窄，利差是2019年10月29日後最低，當日差距為-0.042%，對上一次連續6日收窄，是2020年10月09日，當日利差報0.2608%。

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