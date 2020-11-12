宏利金融（0945）公布，第三季錄得歸於股東收入淨額20.68億元(加元．下同)，按年上升1.86倍；每股攤薄盈利1.04元，派季度股息每股0.28元。

核心盈利按年跌4.85%至14.53億元，普通股股東資金回報率大增10.5個百分點至16.4%，季內新造業務價值總額下跌12.55%至4.6億元；年度化保費等值總銷售額跌0.9%至14.3億元。

今年首三季歸於股東收入淨額40.91億元，按年下跌6.47%；每股攤薄盈利2.04元，核心盈利跌10.71%至40.42億元。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，儘管2019冠狀病毒病疫情繼續影響全球經濟，但市場對集團產品的整體需求卻持續強勁。季内儘管面對充滿挑戰的經營環境，年度化保費等值銷售額比去年同期僅僅下降 2%。

宏利首席財務官韋寧頓稱，季內公司的LICAT比率錄得 155% 的強勁水平，公司亦繼續享有充裕的財務靈活性。嚴守開支紀律繼續成為集團的策略重點之一，按年比較，第三季核心一般開支減少5%。此外，季内環球財富與資產管理業務的EBITDA核心邊際利潤錄得超過30%的水平，反映在提升開支效益方面的措施規模和承諾。

宏利現報127.5元，跌0.93%。

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