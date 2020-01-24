恒指今早高開182點或0.7%，報26409點，成交金額87億元；國指今早高開104點或0.99%，報10645點。恒生科技指數開市報7679點，升2.86%。

藍籌29隻升，15隻下跌，6隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.78%，報257.8元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升3.45%，報570元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻89點；友邦（1299）跌1.15%，報86元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。

多間公司公布業績，績前表現如下，騰訊升3.4%、新秀麗（1910）開市報10.3元，跌2.8%。

復星醫藥（2196）公佈，BioNTech新冠疫苗獲內地臨床試驗註冊審評受理。開市報37.05元，升3.06%。

阿里（9988）雙十一改玩法，成交額增至4982億人幣。開市報257.8元，升3.78%。

宏利（0945）公布，第三季錄得 21 億加元的收入淨額，按年升13億加元；核心盈利15億加元，按年跌6%，季內年度化保費等值銷售額錄得 14 億加元，「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率錄得155%。年度化保費等值銷售額14億加元，按年跌2%。開市報129元，升0.23%。

中芯（0981）上季多賺1.2倍至19.8億，稱美國禁令影響可控。開市報23.15元，升3.12%。

中國10月M2按年增10.5%，遜預期。工行（1398）開市報4.85元，跌0.82%；交行（3328）開市報4.28元，跌0.93%；中行（3988）開市報2.82元，無升跌；建設銀行（0939）開市報6.2元，升0.16%。

破頂股包括，新奧能源（2688）開市報105.9元，升1.15%；創上市新高，見105.9元。

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