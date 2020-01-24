美股個別展，港股ADR升284點或1.07%，報26511點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.35%，折合報569.44元；匯控（0005）無升跌，折合報39.25元；建行（0939）升0.09%，折合報6.2元。

美期跌0.1%至0.15%，日股現升0.54%，韓股現跌0.35%，澳股現升0.18%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，當中包括騰訊、新秀麗（1910）。

復星醫藥（2196）公佈，BioNTech新冠疫苗獲內地臨床試驗註冊審評受理。

阿里（9988）雙十一改玩法，成交額增至4982億人幣。

宏利（0945）公布，第三季錄得 21 億加元的收入淨額，按年升13億加元；核心盈利15億加元，按年跌6%，季內年度化保費等值銷售額錄得 14 億加元，「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率錄得155%。年度化保費等值銷售額14億加元，按年跌2%。

中芯（0981）上季多賺1.2倍至19.8億，稱美國禁令影響可控。

中國10月M2按年增10.5%，遜預期。

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