恒指跌74點，收報26,226點，成交金額近2675億元。中央銳意監管科技股壟斷、補貼等問題，科技股全線暴跌，ATMXJ即阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）及京東（9618）全日受壓，跌幅介乎7％至10％。中資科技股過去兩日的跌幅算得上是股災級數，短線也相當超賣，有反彈條件；但市場信心很弱，較大機會反彈過後再受壓。科技股當災，但價值股風生水起，大落後的太古A（0019）急升9％，並以全日最高位收市，仍有水位。

恒指昨日表現不差，但相信絕大部分投資者近日都損失慘重，事關大家重倉都是科技股為首的新經濟股。

中央的監管似乎都頗全方位，最直接是以補貼吸引消費者來打擊對手、以平台市佔率優勢迫使商戶二選一或三選一等都會被禁止。市場更關注中央提出要釐清大數據產權，而大數據可是科技企業最有價值的東西。市場反應是爭相拋售，兩天累計動輒大跌15％或以上，昨日ATMXJ成交額合共達到978億元，也是天量。

科技股最怕監管 兩年前騰訊前車可鑑

要留意，昨日科技股全線大幅低開，甫開市立即有大量資金湧入，首10分鐘跌幅大為收窄，但接着就是反覆下跌全無支持。到競價時段又有數以千計的買盤趁低吸，散戶都很積極趁低吸納，但幾隻股份都以接近或全日最低位收市，似乎機構投資者已決心離場。

短線而言，幾隻股份14小時RSI都跌至20或以下，技術上嚴重超賣，加上跌幅也不少，隨時有機會反彈。只是科技股最怕的就是監管，兩年前的騰訊前車可鑑，再加上所有投資者都一定重倉科技股，當突然轉勢，就沒有足夠買盤來承接。若出現反彈，筆者也擔心是死貓彈。

市場繼續炒作舊經濟股，全球債息不斷上升利好銀行股，匯控（0005）升3.7％報39.1元，開始迫近200天線，走勢愈來愈似轉勢。筆者在第三季業績後指最壞情况已過，不宜再看淡，但要升破200天線即大約40元才能算轉勢。當時也只認為在35元附近上落市，估不到疫苗消息後會發力抽升。匯控已逼近40元，但同時14天RSI升破80，2017年時也曾多次出現這種強勢信號，但多會短線回調後再上，宜候低才收集。

匯控現強勢信號 宜候低收集

本地地產股亦強，新地（0016）及新世界（0017）均升逾3％，相對落後的太古A可留意。太古A主要資產，包括太古地產（1972）82％股權，以及國泰（0293）、可口可樂、海洋開發及貿易業務。

太古地產近年積極出售太古城商廈，套現後，差不多已處於淨現金狀態，投資物業包括金鐘太古廣場、鰂魚涌太古坊寫字樓組合，以及內地位於北京、上海、廣洲、成都的綜合項目。太古地產帳面值為2838億元，現時市值約1427億元，市帳率僅0.5倍。太古A持有82％股權，控股公司又再多一層折讓。重點是，當前的折讓水平為歷來最大，這可能與國泰受疫情影響有關。但太古地產走勢已明顯好轉，太古A才連升兩日，即使假設地產以外業務價值為零，現價依然吸引。只要資金繼續炒價值股，太古A仍會有資金追捧。

[張兆聰 還看今朝]