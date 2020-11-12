感染人數增加又再成為市場關注的地方，隨著投資者擔憂更嚴格的防疫限制措施，科技公司重拾升勢，道指高開103點後最多曾升172點，尾段反覆向下，低位跌139點。

道瓊斯工業平均指數收跌23點，跌幅0.08%，報29397點。標普500指數收漲27點，升幅0.77%，報3572點。納斯達克綜合指數收漲232點，或2.02%，報11786點。

波音跌3.47%，報182.15美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低43點，而salesforce，升2.63%，報254.18元，貢獻道指42點。

科技股方面，蘋果收市報119.49元，升3.03%，谷歌母公司Alphabet收市報1747.23元，升0.54%，亞馬遜收市報3137.39元，升3.37%，Facebook收市報276.48元，升1.48%。歐洲STOXX 600指數收漲1.08%，報388點。德國DAX指數收漲0.41%，報13216點；法國CAC 40指數漲0.49%，報5445點；英國富時100指數收漲1.36%，報6382點。