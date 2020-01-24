康宏環球（1019）宣布，本月推出集團旗下三個全新業務品牌 ─ 「OnePlatform（環一）」、「perform（百峯）」及「Hit」，並計劃於未來一年增加500個職位，吸納優秀金融人才，配合業務拓展需要，同時對集團及香港的未來發展投下信心一票。

康宏表示，旨在透過各個獨特的品牌體驗，吸納不同的目標客群，並計劃於明年底將理財顧問團隊人數拓展至2,500人。新業務會利用金融科技，迎接粵港澳大灣區的新機遇，推動集團發展及增加收益。

該集團指，「OnePlatform（環一）」是以科技驅動的金融商業平台，服務中港企業客戶，包括金融機構及財富管理顧問，提供一站式財富管理支援方案。「perform（百峯）」是糅合金融科技進行理財分析的高端服務，為新成新成立的專業財富策劃品牌，為高端客戶提供詳盡及度身設計的理財方案。「Hit」則是一站式健康及財富管理平台，以創新金融科技，匯集市場上眾多保險及投資產品資訊進行比較分析，並提供多元化的健康生活及理財資訊。

康宏集團首席人才及企業文化總監黃雪輝表示，隨著業務發展多元化，他們需要具有金融及商業知識、且有創意的人才，開拓新業務及研發與各個金融科技夥伴合作的可能性。同時，他們亦於上月推出管理培訓生計劃，招聘更多香港年輕人，為集團未來業務發展注入動力。

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